Факт избиения учителя мамой ученика в оренбургской школе не подтвердился

В Оренбурге в школе № 65 удалось уладить скандал, возникший из-за предполагаемого избиения мамой одного из учеников его учительницы. Внутреннее расследование не подтвердило, что избиение действительно было.

Как пишет 56orb.ru, в школе организовали встречу специалистов городского управления образования с представителями учебного заведения и мамой одного из школьников. Собрание посетил также медиатор Центра примирительных процедур при союзе «Торгово-промышленная палата Оренбургской области».

Во время беседы выяснилось, что рукоприкладства со стороны родителя не было. При этом участники встречи сослались на результаты внутреннего расследования.

Скандал разгорелся несколько дней назад. В Telegram общественника Дмитрия Болдырева появилась информация о том, что один из учеников запугивает класс. Вскоре этой историей заинтересовалось региональное министерство образования.

Позже в школу пришла мама ребенка. Она якобы ударила учительницу. Тогда к проверке подключилась прокуратура. Однако глава общешкольного родительского комитета сообщила, что записи с камер видеонаблюдения показали, что этот случай рукоприкладства является фейком.

Ранее сообщалось, что в Амурской области департамент образования проводит проверку по факту грубого обращения учителя к третьекласснице на уроке математики. Педагог накричала на девочку за то, что та не принесла на урок циркуль.