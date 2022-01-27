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Медведев назвал замену доллару в случае санкций США

Зампред СБ Медведев заявил о возможности замены доллара юанем в случае запрета на операции
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В случае запрета операций в долларах и евро власти России начнут использовать перспективную валюту юань, таким образом еще больше поддерживая экономику Китая. Об этом в четверг, 27 января, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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«Отсутствие долларовых платежей может быть заменено платежами в евро. Если будут решения по евро, есть юань. Это новая, очень перспективная с учетом объема экономики Китайской Народной Республики резервная валюта. Я не знаю, кто от этого больше потеряет», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отметил Медведев, власти РФ уже давно проводят курс на более сбалансированную валютную корзину и систему резервов. Суть этого процесса заключается в снижении количества долларов в общем объеме, дополняет «Газета.Ru».

«Сейчас это, по-моему, порядка 20%, порядка 30% — это евро, порядка 20% — это юань, ну и некоторые другие валюты — фунт стерлингов, йена и так далее. И золото, естественно. Иными словами, речь идет о том, чтобы внутри этой корзины определенное перераспределение сделать», — пояснил зампредседателя СБ.

25 января в США заявили, что американские финансовые санкции против РФ в случае «вторжения на Украину» будут жестче, чем в 2014 году, когда рубль подешевел на 50%. Как напомнили в Вашингтоне, тогда Центральный банк России потратил 25% резервов на поддержку национальной валюты.

Также американский президент Джо Байден предупредил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины российские банки не смогут совершать операции с американским долларом.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с «Известиями» подчеркнул, что антироссийские санкции США отразятся не только на РФ, но и на самих Штатах. По его словам, такие угрозы в конце концов приведут к тому, что доллар утратит свою роль, в том числе и в качестве резервной валюты.

Отношения стран в последние недели обострились на фоне многочисленных спекуляций Запада и Киева на тему возможного «вторжения» России на Украину. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления. Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по «вторжению» на Украину, а все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

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