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Боксер Алоян оценил шансы на победу участников «Вечера бокса»

Боксер Алоян: хладнокровие Шульского может принести ему победу в бою с Эльбаевым
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Мастер спорта России, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года Михаил Алоян оценил физическую подготовку и шансы на победу участников «Вечера бокса», который состоится 28 января в Москве. О своих прогнозах спортсмен рассказал накануне главного бойцовского шоу этого года.

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Первыми на ринге встретятся российский боец Зелемхан Пулеметчик Дукаев и тяжеловес ММА Вячеслав Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан. Несмотря на то, что Дацик значительно превосходит своего соперника и по весу, и по антропометрии, не следует списывать со счетов молодость Дукаева, считает Алоян. По его мнению, в этой схватке он может выстоять и даже нокаутировать соперника.

«Ребята серьезные в плане ударов руками в ринге. Но я все-таки думаю, что небольшое преимущество есть у Зелемхана Пулеметчика Дукаева. Он — мастер спорта по боксу и моложе. Если он использует свои движения, свою молодость, выносливость в бою против Дацика, я думаю, что победа будет за ним», — сказал спортсмен РЕН ТВ.

Он напомнил, что оба спортсмена уже проводили спарринг, но тренировка не выявила однозначного победителя.

В других боях вечера сразятся Максим Новоселов и Максим Топор Щербаков, а также Павел Шульский и Даниял Т-34 Эльбаев.

По мнению Алояна, шансы этих бойцов приблизительно равны.

«Максим Щербакова моложе своего соперника, насколько мне известно. Но опыт у другого Максима есть, он является самбистом, у него награды по боевому самбо, поэтому сказать, что он проходной боец — ошибочно», — считает Алоян.

Комментируя предстоящий поединок Шульского и Эльбаева, боксер отметил, что Шульский остается явным фаворитом, но для того, чтобы одержать победу ему нужно сохранить дисциплину и хладнокровие в бою.

Накануне поединка Шульский рассказал в беседе с РЕН ТВ, что предстоящий бой будет для него одним из самых сложных в карьере. Такой соперник, как Т-34, в плане «желания идти вперед будет для него первым», сказал он.

Трансляция «Вечера бокса» на РЕН ТВ начнется в 23:00 в пятницу, 28 января.

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