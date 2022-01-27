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Второй этап астраханской программы расселения обойдется в 16 млрд рублей

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Второй этап астраханской программы расселения из аварийных домов потребует 16 млрд рублей. Площадь жилфонда, который должны ликвидировать, превышает параметры первого этапа более чем в шесть раз. Об этом стало известно после встречи губернатора Игоря Бабушкина с замминистра строительства РФ Никитой Стасишиным.

В региональную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019–2025 годах» вошли 173 многоквартирных дома. Для ее реализации потребовалось порядка 1,5 млрд рублей. В регионе уже переселили 898 человек из 16,5 тыс. кв. м аварийного жилья. Планируется предоставить переселенцам 38,2 тыс. кв. м благоустроенного жилья к концу 2022 года.

В связи с этим, как пишет «Астрахань-24», региональные власти начали прорабатывать второй этап программы. В новом аварийном реестре значатся порядка 700 многоквартирных аварийных домов общей площадью 250 тыс. кв. м. Власти Астраханской области решили обратиться в Минстрой РФ и Фонд ЖКХ за помощью.

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