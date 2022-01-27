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Песков заявил об отсутствии реакции президента Путина на идею поставить оружие ДНР и ЛНР

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Президент России Владимир Путин с пониманием относится к партийной инициативе «Единой России» оказать военную помощь самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР), но его реакции на нее в настоящее время нет. Об этом 27 января заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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По его словам, Путин с пониманием относится к тому, что тема Донбасса является для депутатов от правящей партии чувствительной.

«Но опять же это партийная инициатива», — сказал Песков в ходе брифинга.

Однако реакции Путина на нее в настоящее время нет, добавил представитель Кремля.

«Мне неизвестно, что эта инициатива находится на рассмотрении», — заключил пресс-секретарь президента РФ.

Говоря о том, является ли вопрос военной помощи Донбассу чем-то новым или же Москва ранее поставляла туда оружие, Песков отметил, что «это что-то новое».

Накануне секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что РФ должна поддержать ДНР и ЛНР поставками отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности на фоне возможной агрессии. Правящая партия РФ выражает озабоченность по поводу накачивания Украины летальным оружием, добавил он.

26 января на Украину прибыла новая партия технической помощи США. В нее вошли современное оборудование и боеприпасы оборонного назначения. При этом пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил о планах отправить новые грузы с военной помощью Киеву.

24 января Песков указал на то, что действия киевских властей свидетельствуют о подготовке к наступлению в Донбассе, такая ситуация не может не беспокоить Россию. На этом фоне пресс-секретарь президента РФ призвал НАТО повлиять на Киев, чтобы власти страны «даже не помышляли о возможности силового урегулирования на Украине».

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. В сложившейся ситуации Киев неоднократно обвинял Москву Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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