Песков заявил об отсутствии реакции президента Путина на идею поставить оружие ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин с пониманием относится к партийной инициативе «Единой России» оказать военную помощь самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР), но его реакции на нее в настоящее время нет. Об этом 27 января заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Путин с пониманием относится к тому, что тема Донбасса является для депутатов от правящей партии чувствительной.

«Но опять же это партийная инициатива», — сказал Песков в ходе брифинга.

Однако реакции Путина на нее в настоящее время нет, добавил представитель Кремля.

«Мне неизвестно, что эта инициатива находится на рассмотрении», — заключил пресс-секретарь президента РФ.

Говоря о том, является ли вопрос военной помощи Донбассу чем-то новым или же Москва ранее поставляла туда оружие, Песков отметил, что «это что-то новое».

Накануне секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что РФ должна поддержать ДНР и ЛНР поставками отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности на фоне возможной агрессии. Правящая партия РФ выражает озабоченность по поводу накачивания Украины летальным оружием, добавил он.