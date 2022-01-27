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Инфекционист допустил появление способного вытеснить «Омикрон» штамма

Инфекционист Вознесенский допустил появление способного вытеснить «Омикрон» штамма
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Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский заявил, что в настоящее время нет предпосылок к появлению штамма коронавируса, способного вытеснить «Омикрон», однако он может появиться со временем.

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В беседе с Lenta.Ru в четверг, 27 января, специалист рассказал, что риск мутации появляется с каждым новым случаем заболевания COVID-19, потому что вирус изменяется в клетках организма, а не в воздухе. Он отметил, что, тем не менее, несмотря на мутации SARS-CoV-2 и возникновение новых инфекций, таких как новый коронавирус летучих мышей NeoCov, к вымиранию человечества это не приведет.

Как отмечает «Газета.Ru», ранее в научном центре «Вектор» заявили, что риски о коронавирусе NeoCov носят потенциальный характер и требуют изучения.

Ранее в этот день вирусолог Центра имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил, что исключать возможность того, что новый коронавирус NeoCov, обнаруженный у летучих мышей в ЮАР, может передаться человеку, нельзя, но такое развитие событий маловероятно.

Также 27 января вирусолог Алексей Аграновский в беседе с телеканалом «Звезда» допустил, что NeoCov потенциально может представлять опасность для человека.

Накануне китайские ученые предупредили о риске такого перехода NeoCoV, который ранее был обнаружен на территории ЮАР. По словам исследователей, пока инфекция угрожает только летучим мышам, но для того, чтобы проникнуть в клетки человека, ей необходима мутация, отмечает телеканал «360».

7 января ученые из Китайской академии наук предположили, что штамм коронавируса «Омикрон» мог произойти не от человека, как предполагалось раньше, а от мышей. Ученые полагают, что изначально грызуны заразились COVID-19 от людей. После этого, предположительно в течение года, в организме мышей вирус начал мутировать.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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