Поставку просроченной молочки в детсады пресекли в Оренбуржье

В Оренбургской области пресечена поставка в детские сады просроченной молочной продукции. Сотрудники регионального управления Россельхознадзора выявили нарушения во время проверки оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС «Меркурий».

Выяснилось, что компания 25 января оформила сертификаты на молочную продукцию, срок годности которой истек несколько дней назад. Продукция предназначалась для детского сада. В этот же день был оформлен сертификат на сырое молоко с авансовой датой выработки — 26 января. Продукцию направляли на молочный комбинат для переработки.

Инспекторы направили в адрес предприятий предостережения о недопустимости нарушения требований и заблокировали пользователей в системе «Меркурий». В адрес получателей некачественной продукции направили информационные письма о выявленных нарушениях, сообщает РИА «Оренбуржье».