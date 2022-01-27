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Эксперты прокомментировали гибель пациентов при исследовании желудка в Петербурге

Врач и химик рассказали, опасен ли барий при исследовании желудка, после гибели пациентов в Петербурге
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В Санкт-Петербурге после обследования желудка в одном из диагностических центров погибли три человека, и еще трое, по данным «Известий» на 27 января, находятся в реанимации. Сообщалось, что причиной смерти людей могло послужить то, что при проведении процедуры использовался некачественный барий промышленного производства или вещество было плохо разбавлено.

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Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Андрей Фарбер объяснил, что барий используется только при рентгенологическом исследовании верхних отделов пищеварительного тракта.

Врач отметил, что в своей практике со смертельными случаями при использовании бария в ходе исследования желудка он не встречался. Также он усомнился, что где-то применяется большая концентрация вещества, которая способна привести к передозировке.

Фарбер, говоря о летальных исходах при исследовании желудка, произошедших в Петербурге, допустил, что если действительно причиной стала смесь с барием, то в веществе, вероятно, могли быть некие примеси.

В свою очередь химик-технолог Сергей Белков заявил «Известиям», что при рентгене желудка применяют не барий в чистом виде, а вещество, содержащее в составе соль бария. Это инертное вещество, которое в человеке никак не поглощается, не растворяется, не усваивается, никак не повредит, подчеркнул он.

«В плане состава там все совершенно нейтрально химически для человеческого организма, и там, если вот эта смесь, которую там они глотают, она как бы стандартная, там рисков отравиться — эти риски равны нулю», — объяснил эксперт.

По его словам, с точки зрения химической природы в веществе, используемом при рентгене желудка, нет ничего опасного, а также эксперт допустил, что, возможно, в составе, примененном при процедурах в Петербурге, могли оказаться какие-то примеси.

«Очевидно, что там что-то пошло не так. Ну сама по себе химия, так сказать, она ни при чем», — отметил он.

О том, что после исследования желудка в Санкт-Петербурге погибли пациенты, стало известно накануне. Однако изначально сообщалось о двух погибших — 60 и 42 лет, а еще два человека находились в отделении интенсивной терапии. 27 января, по данным «Известий», число погибших увеличилось до трех, а в реанимации оказались три человека.

По факту произошедшего главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).

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