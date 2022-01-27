Ветхий квартал застроят высотными домами в Воронеже

В Воронеже объявили итоги аукциона на право развития почти 1 га застроенной территории на улице Беговой. Освоение участка должно завершиться до конца 2030 года.

По данным ИА «Абирег», на территории, граничащей с Московском проспектом, сейчас расположены четыре двухэтажных дома. Они подлежат сносу, который по графику завершится до декабря 2024 года. Начальная цена контракта на развитие территории составляла 8,68 млн рублей. Компания ООО СЗ «Стройресурс» стала победителем аукциона, предложив стоимость 62,96 млн рублей.

Согласно плану планировки, всего будет построено 72,5 тыс. кв. м жилья в границах Московского проспекта, улиц Беговой, Шишкова и Хользунова. «Стройресурс» намерен построить дома высотой 17 этажей.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии застройщику отказали в разрешении на возведение 17-этажного дома в частном секторе Восточного поселка Ижевска.