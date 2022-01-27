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Губерниев назвал форс-мажором ситуацию с невылетом биатлонисток в Китай

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Биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, которые не смогли вылететь в Пекин на Олимпиаду-2022 из-за проблем с QR-кодами, должны отправиться на Игры 27 января. Об этом в четверг заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

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«Им надо сегодня вылетать, а для этого надо документы оформить. Это форс-мажорная ситуация. У нас каждый день будут во всех командах люди, которые либо заболеют, либо будут еще с какими-то проблемами. Главная задача — вылететь сегодня. Сутки простоя не должны сказаться... Если не получится вылететь сегодня, то я не знаю, что делать с организационным процессом в биатлоне. Надеюсь, что всё будет хорошо», — сказал он в беседе со «Спорт-Экспресс».

Губерниев добавил, что у любой команды должен быть менеджер, который будет решать подобные проблемы с документами, однако «у сборной России такого нет», пишет «Газета.Ru».

Ранее в этот день Союз биатлонистов России (СБР) сообщил, что тест на коронавирус у руководителя сервис-группы сборной РФ по биатлону Александра Печерского оказался положительным. Кроме того, в Пекин не улетели старший тренер женской команды Михаил Шашилов, биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, а также массажист Роман Никитин.

Позже СБР заявил, что вместо заболевшего Печерского на Олимпиаду в Пекин полетит другой сотрудник, а четверо членов сборной, которых не допустили в самолет из-за проблем с QR-кодами, вероятно, решат этот вопрос уже сегодня и отправятся на Игры на одном из ближайших рейсов.

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