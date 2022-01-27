Уголовное дело возбудили по факту избиения младенца в Тверской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту избиения месячного ребенка в Тверской области. В нанесении побоев подозревают мать мальчика.

По данным правоохранительных органов, 25 и 26 января женщина находилась с ребенком в комнате квартиры в Нелидовском городском округе. Малыш периодически просыпался и плакал. Это вызвало агрессию со стороны матери. Следователи сообщают, что женщина несколько раз ударила мальчика кулаком в голову.

У ребенка были выявлены гематомы и переломы костей черепа. Малыш госпитализирован, пишут «Тверские ведомости».

Уголовное дело возбуждено по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего. Женщина задержана.