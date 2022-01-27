Экологический чат-бот создали в Липецкой области

В Липецкой области запустили экологический чат-бот. Его разработали Центр управления регионом и областное управление экологии и природных ресурсов. Экобот работает в мессенджере Telegram по адресу @Eco48_bot.

Как сообщает Lipetskmedia идея разработки подобного чат-бота возникла после анализа результатов социологического исследования на включенность жителей в экологические практики.

Так, идея раздельного сбора мусора вызвала у липчан живой отклик, однако, как выяснилось, многие респонденты не обладают информацией, как это делать, рассказала агентству глава ЦУР Евгения Шаршакова. Экобот должен повысить экологическую грамотность населения.

Для удобства жителей в бот интегрировали карту утилизации и раздельного сбора мусора. Чтобы получить полный список организаций, принимающих вторсырье, достаточно выбрать одну из девяти категорий.

Также в экоботе можно пройти экологический инструктаж, узнать, почему важно сортировать отходы и отдавать вторсырье на переработку, а также что такое философия Zero Waste.