Москвичам пообещали снегопад к концу недели

К концу текущей недели в Москве ожидаются снегопад и ветреная погода, заявила в четверг, 27 января, главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам метеоролога, на выходных погоду в Москве будет определять циклон, из-за чего будет наблюдаться усиление ветра. Температура будет выше климатической нормы и 29 января составит –6...–8 градусов, по области — до –11 градусов и днем — –4...–6 градусов.

«Но уже 30 января начнется видимый снег, который будет усиливаться, температурный режим останется на том же уровне. Порывы ветра усилятся и составят 12–14 м/с. Несмотря на то, что погода будет выше климатической нормы, климатических условия будут не столь комфортным из-за ветрености и снегопада», — сказала Позднякова «Известиям».

По данным Метеобюро, за выходные может выпасть 8–10 мм осадков.

Ранее в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что начало февраля почти на всей территории страны отметится потеплением, пишет «Газета.Ru».

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 23 января сообщил, что в течение последней недели января высота сугробов в Москве достигнет полуметра. Кроме того, по словам синоптика, количество осадков в первом месяце этого года превысит норму приблизительно на 30%.