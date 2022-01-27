Возбуждено уголовное дело за призывы к терроризму на канале Znak.com

Читатель издания Znak.com стал фигурантом уголовного дела за многочисленные призывы к экстремизму и насилию. По данным «Известий», Александр Струков, проживающий в Москве, больше года оставлял свои комментарии под постами на официальном канале Znak.com в Telegram.

При этом с аккаунта мужчины было написано сразу несколько агрессивных комментариев с призывами к насилию в отношении правоохранителей. Кроме того, комментарии содержали и призывы к диверсиям, а также поддержку радикальных течений.

Проведенная лингвистическая экспертиза выявила в написанных Струковым сообщениях признаки возбуждения межнациональной вражды и признаки призывов к террористической и экстремистской деятельности. Правоохранительные органы установили адрес проживания автора и его личные данные.

В настоящий момент ему грозит ответственность по п. «а» ч. 2 ст. 282 (возбуждение ненависти, вражды и унижение человеческого достоинства), и ч. 2 ст. 205.2 (призывы к осуществлению террористической деятельности) УК РФ. В случае признания виновным москвичу грозит до 7 лет лишения свободы.

При этом администраторы Telegram-канала Znak.сom не препятствовали Струкову в его желании оставлять подобного рода комментарии. Данные сообщения не были удалены модераторами.