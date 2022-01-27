Строителям метро в Самаре разрешат работать по ночам

В Самарской области подготовили поправки в закон «О тишине», допускающие ночные работы по строительству объектов метро. Изменения расширяют перечень исключений, на которые требования не шуметь в ночное временя не распространяются. Документ проходит антикоррупционную экспертизу.

НИА «Самара» поясняет, что сейчас в Самаре готовятся к строительству новой станции метро «Театральная». Она должна увеличить пассажиропоток на 30%. Появление станции позволит связать индустриальную часть города с его историческим центром, сократив время в пути до 15 минут.

На совещании, посвященном развитию подземки, глава Самарской области Дмитрий Азаров предупредил, что планируется значительная стройка, которая затронет структуру городского округа и нескольких районов. Он признал, что строительство станции создаст неудобства местным жителям, и попросил, чтобы компенсирующие мероприятия были хорошо продуманы и реализованы.

В середине декабря 2021 года в Самаре завершились общественные обсуждения по проекту поправок в генплан города. Судя по представленной схеме, третью линию метро протянут примерно от Московского шоссе через Гагарина, Партизанскую, Верхне-Карьерную, реку Самару, вдоль Южного шоссе, через Уральскую, Утевскую до Долотного переулка, в районе пересечения с Пугачевским трактом.