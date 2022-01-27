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Инфекционист дал совет пожилым россиянам без прививки

Инфекционист Чуланов призвал непривитых пожилых людей соблюдать домашний режим
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Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов призвал непривитых пожилых граждан старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями соблюдать домашний режим.

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Кроме того, Чуланов призвал работодателей перевести работников на дистанционный режим работы, особенно людей старшего возраста и людей с хроническими заболеваниями, отмечает «РИА Новости» в четверг, 27 января.

По словам специалиста, заболевание при «Омикрон»-штамме коронавируса может протекать тяжело, особенно у тех людей, кто не прошел вакцинацию, пишет RT. В этой связи необходимо сделать прививку или пройти повторный курс вакцинации, если с момента прошлого курса или перенесенного заболевания прошло шесть месяцев и более.

Инфекционист также напомнил о важности соблюдения мер профилактики — носить маски или респираторы, сообщает REGNUM. Он уточнил, что последние обладают более высокой степенью защиты, сообщает телеканал «Звезда».

Помимо этого, по словам Чуланова, следует ограничит контакты с окружающими людьми, избегать большого скопления людей, отложить поездки и посещение развлекательных мероприятий, пишет «Москва 24». Также важно соблюдать дистанцию в 1,5–2 м, пользоваться санитайзером для обработки рук в общественных местах, отмечает телеканал «360».

15 января директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рекомендовал пожилым людям старше 65 лет ревакцинироваться от коронавируса не препаратом «Спутник Лайт», а ставить два компонента «Спутника V».

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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