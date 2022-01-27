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Возбуждено дело по факту опасных полетов на аэрошюте в Хабаровске

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В Хабаровске возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей.

Предварительно установлено, что 21 сентября в районе поселка Берёзовка Краснофлотского района местные жители на незарегистрированном сверхлегком летательном аппарате (аэрошют), самодельного производства, за денежное вознаграждение оказали услуги по осуществлению прогулочных полетов, сообщили ИА AmurMedia в Восточное межрегиональном СУТ СК России. Преступная деятельность пресечена сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту Хабаровска.

В августе 2021 года 16-летняя школьница из Алтайского края сломала позвоночник в результате падения с парапланом на плато горы Ай-Петри в Ялте. Во время полета владелец, он же инструктор, не справился с управлением. Мужчина не учел погодные условия, не выбрал безопасный маршрут и не провел достаточную подготовку и инструктаж пассажира. Кроме того, у него не было никаких разрешений на проведение таких полетов.

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