Владельца хаски оштрафуют за нападение собаки на детей под Тюменью

В поселке Голышманово в Тюменской области домашняя собака породы хаски напала на двух детей. Одного мальчика она укусила за губу, второму разодрала спину и руки.

Хозяина собаки приговорили к штрафу в 50 тыс. рублей, сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на пресс-службу Голышмановского районного суда.

Инцидент произошел вечером 23 июля 2021 года. Во время нападения собаки дети сильно испугались, у одного из мальчиков уже в больнице случилась истерика. Детям поставили прививки от бешенства, поскольку собака не была привита. Детям потребовалась помощь психологов.

Суд при вынесении решения учел все обстоятельства и назначил хозяину хаски наказание в виде выплаты моральной компенсации. Одному ребенку он заплатит 20 тыс. рублей, а второму — 30 тыс. рублей.

Ранее сообщалось о нападении стаи собак на семилетнюю девочку в селе Домна Забайкальского края. Животные накинулись на школьницу, когда она возвращалась домой из музыкальной школы через частный сектор. По факту гибели девочки возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать дело в Главное следственное управление ведомства.