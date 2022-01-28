En+ Group откроет лыжную базу в Дивногорске

Ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и возобновляемой электроэнергии En+ Group в воскресенье, 30 января, откроет полностью реконструированный лыжный полигон Дивногорского техникума лесных технологий. Об этом сообщается на сайте компании.

Модернизация базы проводилась в рамках программы «На лыжи!», инвестиции в проект превысили 35 млн рублей. В числе прочего была обновлена трасса протяженностью 1 км. На ней установили освещение и уложили асфальтобетонное покрытие для тренировок лыжников в теплое время года. Кроме того, на базе появился судейский штаб, где расположены медицинский кабинет, мужская и женская раздевалки, комнаты хранения инвентаря и судейская, а также новый теплый санузел, оборудованный в том числе для людей с ОВЗ.

В этом году планируется расширить лыжные трассы протяженностью 3 и 5 км, организованы ограждения и системы навигации.

«En+ Group активно поддерживает лыжный спорт в России, а в этом олимпийском году мы по традиции стали официальным партнером национальной сборной по лыжным гонкам. Наш масштабный проект «На лыжи!», который долгое время успешно проходит в партнерстве с Федерацией лыжных гонок России, сегодня охватывает 16 городов в Иркутской и Кемеровской областях, Красноярском крае, республиках Коми и Хакасия», — рассказала заместитель генерального директора по связям с общественностью En+ Group Вера Курочкина.

По ее словам, благотворительный проект направлен на обновление и строительство лыжной инфраструктуры, подготовку лыжных тренеров, помощь юношеским командам и пропаганду здорового образа жизни и лыжного спорта. В общей сложности компания направила на эти цели более 100 млн рублей.

В середине января в эфир также вышел новый телепроект «На лыжи с Еленой Вяльбе!». Ведущая передачи — легендарная российская лыжница, многократная олимпийская чемпионка. Она рассказывает зрителям о последних новостях из мира лыжных гонок, развитии лыжного спорта в России, тренировках будущих рекордсменов. В первом выпуске программы Елена Вяльбе также упомянула, что масштабный проект En+ Group «На лыжи!» был запущен в 2016 году по инициативе основателя компании Олега Дерипаски.