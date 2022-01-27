Вирусолог оценил вероятность передачи коронавируса NeoCov человеку

Исключать возможность того, что новый коронавирус NeoCov, обнаруженный у летучих мышей в ЮАР, может передаться человеку, нельзя, но такое развитие событий маловероятно. Об этом рассказал в четверг, 27 января, вирусолог Центра имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

Накануне китайские ученые предупредили о риске такого перехода NeoCoV, который ранее был обнаружен на территории ЮАР. По словам исследователей, пока инфекция угрожает только летучим мышам, но для того, чтобы проникнуть в клетки человека, ей необходима мутация, писала «Газета.Ru».

«Это не такое простое дело, чтобы произошла мутация и сразу началась пандемия. У вирусов есть такая особенность — они могут передаваться от человека человеку, но нужно, чтобы размножение их было соответствующего уровня, способность выделяться из организма, чтобы попасть в другого человека, тоже должна быть на высоком уровне, восприимчивость должна быть повышенная», — пояснил Альтштейн.

Специалист в беседе с «Лента.ру» обратил внимание на то, что к эпидемии приводит целый ряд факторов. Однако, как заверил вирусолог, подобные явления случаются крайне редко.

Ранее, 7 января, ученые из Китайской академии наук предположили, что штамм коронавируса «Омикрон» мог произойти не от человека, как предполагалось раньше, а от мышей. Ученые полагают, что изначально грызуны заразились COVID-19 от людей. После этого, предположительно в течение года, в организме мышей вирус начал мутировать.

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