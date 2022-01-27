В бундестаге понадеялись на скорый запуск СП-2 после создания дочерней компании

После учреждения в ФРГ дочерней компании оператора газопровода «Северный поток – 2» проект может быть скоро запущен. Об этом в четверг, 27 января, заявил «Известиям» депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Ян Нольте.

«Немецкое законодательство предполагает множество возможностей для ускорения важных процессов. А там, где такой возможности нет, политики могут на это повлиять, проявив политическую волю. Будь политическая воля, люди уже могли бы получить доступный газ по «Северному потоку – 2». Вероятно, проект может быть запущен скоро. По крайней мере, сейчас, когда создана дочерняя компания, всё должно произойти очень быстро», — отметил он.

Депутат бундестага напомнил, что существует политическое противостояние «Северному потоку – 2» из-за того, что газ будет поставляться из России. К тому же, как указал Нольте, после того как Федеральное сетевое агентство даст свое добро, у Еврокомиссии будет еще четыре месяца на проверку.

«Такая политика отвечает не интересам граждан в Германии и Европе, а интересам небольшой группы политиков. Можно только надеяться, что простые граждане быстро это поймут», — заключил немецкий политик.

Накануне стало известно, что оператор «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG зарегистрировал в ФРГ дочернюю компанию для германского участка газопровода Gas for Europe GMBH. Она станет владельцем и оператором 54-километрового участка СП-2, расположенного в территориальных водах Германии, и площадки береговых объектов в Любмине, пишет «Газета.ru».

Таким образом было выполнено требование регулятора Германии о необходимости создания дочерней структуры для германской части трубопровода. В ноябре из-за этого была приостановлена сертификация Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2.

21 января депутат комитета бундестага по энергетике Штеффен Котре заявил «Известиям», что СП-2 полностью соответствует законодательству Евросоюза и Германии. Он подчеркнул, что остановить проект на законных основаниях нельзя.

В тот же день премьер-министр федеральной земли Мекленбург в ФРГ Мануэла Швезиг заявила об острой необходимости запуска СП-2, поскольку он может способствовать Германии в переходе к возобновляемым источникам энергии. Она подчеркнула важность для Берлина «критического диалога и экономического взаимодействия с Россией».

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября 2021 года. Он построен от РФ до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

В ноябре 2021 года регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2.