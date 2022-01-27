Подросток выпал из окна школы во время перемены в Томске
Ученик восьмого класса выпал из окна на четвертом этаже школы в Томске. Состояние 14-летнего мальчика оценивается как тяжелое.
Инцидент произошел днем 27 января в школе № 40. Мальчик выпал из окна во время перемены. Пострадавшего доставили в больницу скорой медицинской помощи № 2. По предварительной информации, ребенка госпитализировали с множественными повреждениями — переломом ноги и ушибами. Об этом пишет РИА «Томск». Обследование подростка продолжается.
Жители города в социальных сетях сообщили, что перед падением мальчик с кем-то поспорил. Администрация школы держит связь с родителями пострадавшего. Правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия.
18 января в городе Кимры Тверской области из окна на первом этаже выпал трехлетний ребенок. Мальчик был госпитализирован.