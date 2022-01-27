Найдены виновные в травмах ребенка на детской площадке в ЯНАО

В ЯНАО в поселке Приозерном организацию «Восток — Запад» оштрафовали на 300 тыс. рублей за некачественное обслуживание и содержание детской площадки. Там ребенок получил травмы, упав со сломанной горки.

Окружная прокуратура установила, что на детской площадке вовремя не заменили разрушенные элементы, из-за чего девочка провалилась с горки, на которой отсутствовала доска, пишет ИА «Ура.ру».

Ранее сообщалось, что в селе Азовы Шурышкарского района девочка во время катания с горки лишилась пальца. На площадке не было табличек, которые бы предупреждали о том, что покрытие горки деформировалось.

А в поселке Тазовском четырехлетняя девочка погибла от того, что на нее упали незакрепленные качели. За случившееся ответственность понесет мастер коммерческой организации, которая занималась установкой качелей.