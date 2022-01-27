Прямой эфир
Общество
В России за сутки госпитализировали 12 807 человек с COVID-19
Мир
В ЛНР заявили об украинских военных в зоне отвода сил в Донбассе
Мир
Лавров сообщил об отсутствии в заявлении США ответа по нерасширению НАТО
Общество
В Приамурье началась вакцинация от COVID-19 детей и подростков
Мир
На Украине впервые выявили более 30 тыс. случаев COVID-19 за сутки
Общество
Путин почтил память жертв блокады Ленинграда на Пискаревском кладбище
Экономика
Минфин РФ предложил новые правила криптовалютных операций
Общество
Мишустин утвердил состав оперативной рабочей группы по COVID-19
Мир
Дело возбудили против руководства Нацгвардии Украины после стрельбы в Днепре
Мир
Спецслужбы ДНР переведены в режим повышенной готовности

Найдены виновные в травмах ребенка на детской площадке в ЯНАО

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ЯНАО в поселке Приозерном организацию «Восток — Запад» оштрафовали на 300 тыс. рублей за некачественное обслуживание и содержание детской площадки. Там ребенок получил травмы, упав со сломанной горки.

Окружная прокуратура установила, что на детской площадке вовремя не заменили разрушенные элементы, из-за чего девочка провалилась с горки, на которой отсутствовала доска, пишет ИА «Ура.ру».

Ранее сообщалось, что в селе Азовы Шурышкарского района девочка во время катания с горки лишилась пальца. На площадке не было табличек, которые бы предупреждали о том, что покрытие горки деформировалось.

А в поселке Тазовском четырехлетняя девочка погибла от того, что на нее упали незакрепленные качели. За случившееся ответственность понесет мастер коммерческой организации, которая занималась установкой качелей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022