В Нижнем Тагиле столкнулись два грузовых поезда

В Нижнем Тагиле столкнулись два грузовых железнодорожных состава. Об этом в четверг, 27 января, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел вечером 26 января на территории Нижнетагильского металлургического комбината во время маневровых работ, уточняет телеканал «Звезда».

В результате столкновения оказались повреждены четыре вагона, кроме того, с рельс сошел локомотив, опрокидывания не произошло. Пути также не были повреждены, вреда окружающей среде не нанесено.

В результате инцидента никто не пострадал, отмечает REGNUM.

Нижнетагильская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Устанавливаются причины и обстоятельства ЧП.

В конце декабря грузовой поезд и автобус, следовавший по маршруту Барнаул–Яровое, столкнулись в Алтайском крае. В результате аварии четыре человека получили легкие травмы.