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Эксперты спрогнозировали последствия распространения льготной ипотеки на вторичку

Эксперты рассказали о «подводных камнях» распространения льготной ипотеки на вторичку
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С социальной точки зрения предложенная в Госдуме мера по расширению льготной ипотеки на вторичное жилье привлекательна для покупателей, однако с распространением программы на вторичку спрос превысит предложение, что повлечет за собой еще больший рост цен. Об этом заявили «Известиям» эксперты консалтинговой группы SRG в четверг, 27 января.

Жилищный интерес: льготную ипотеку хотят расширить на вторичку
Поможет ли мера в развитии городов, где нет новостроек

Ранее в четверг «Известия» сообщили, что член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, руководитель рабочей группы президиума генсовета «Единой России» по защите прав дольщиков Александр Якубовский направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой расширить льготную ипотеку на вторичное жилье.

Он предложил разработать отдельную льготную ипотечную программу на вторичку в населенных пунктах, где не ведется активной стройки жилья. В качестве альтернативы он предложил рассмотреть возможность распространить на эти территории действие всех имеющихся адресных льготных программ на вторичку, например семейной ипотеки, программ для малоимущих, молодых специалистов, врачей. При этом парламентарий призвал ограничить покупку квартир в домах, признанных аварийными.

В правительстве «Известиям» сообщили, что письмо поступило в аппарат правительства и направлено для проработки в Минфин и Минстрой.

Специалисты SRG отметили, что средняя стоимость предложения на вторичном рынке жилья за последний год в топ-50 крупных городах России увеличилась на 24,14%, хотя условия льготной ипотеки здесь не действовали. На повышение стоимости жилья продолжили влиять денежно-кредитная политика Центробанка и программа льготной ипотеки на новостройки.

«Большее увеличение цен на первичном рынке оказало влияние на рынок вторичного жилья, куда начал перетекать спрос. Объем предложения на вторичном рынке пополнялся медленно. Хорошие объекты уходили с рынка быстро, а новые объемы экспонировались по стоимости выше, чем предыдущие варианты», — сказали эксперты.

Александр Шибаев, директор департамента консалтинга и аналитики агентства элитной недвижимости Kalinka Group, заявил «Известиям», что в целом инициатива Якубовского — это нормальная мера для поддержания семей, проживающих в районах, где не ведется активного строительства жилья.

С другой стороны, необходимо понять, будет ли программа льготной ипотеки на вторичку пользоваться спросом, так как основной потребитель услуги — это молодые семьи, которые чаще предпочтут переезд в более крупный город и купить квартиру в новостройке, нежели просто приобрести квартиру во вторичке в текущем месте проживания.

«Города, в которых ведется первичное строительство, могут обеспечить семьи более высокооплачиваемой работой и возможностью выплачивать ипотеку, а также более высоким уровнем жизни», — добавил аналитик.

С 1 июля 2021 года правительство России продлило программу льготной ипотеки на новостройки на год с изменением условий. Максимальная ставка по программе повышена с 6,5 до 7%, лимит кредита уменьшен до 3 млн рублей для всех регионов.

Также в России действует программа «Семейная ипотека» на новостройки. На нее установлен лимит: для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей — 12 млн рублей, для остальных субъектов — 6 млн.

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