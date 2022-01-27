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Застреливший сослуживцев в Днепре солдат сам сдался правоохранителям

ГБР: солдат-срочник, застреливший сослуживцев, сам сдался правоохранителям
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Застреливший пятерых сослуживцев в Днепре военнослужащий сам связался с правоохранителями и сдался им. Об этом сообщила в четверг, 27 января, пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

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Инцидент произошел ранее в этот день на территории Южного машиностроительного завода. Солдат срочной службы забрал автомат АК-47 из оружейной комнаты и расстрелял своих сослуживцев в караульном помещении. В результате стрельбы пять человек погибли, еще пятеро ранены. На тот момент там находились порядка 22 человек. Двум удалось убежать на улицу, они вызвали полицейских и медиков.

«Солдат Нацгвардии Артемий Рябчук, расстрелявший сослуживцев на «Южмаше», сам связался с правоохранителями и сдался им», — говорится в заявлении.

По данным правоохранителей, злоумышленник попросил случайную женщину позвонить в полицию и сообщить о его местонахождении.

Государственное бюро расследований (ГБР) страны в настоящий момент возбудило уголовное дело по п. 1 и 4 ч. 2 ст. 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от правоохранителей полного информирования общества об обстоятельствах стрельбы в Днепре. По его словам, выводы должны быть сделаны в ближайшее время.

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