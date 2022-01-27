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Омского предпринимателя обвинили в убийстве лося

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Уголовное дело возбудили в отношении предпринимателя из Муромцевского района Омской области. Его обвиняют в незаконной охоте.

Источник ИА «Город55» в силовых структурах рассказал, что 26 января на АЗС в поселке Муромцево полицейские остановили автомобиль Toyota Hilux. При досмотре в нем было найдено мясо дикого животного, предположительно лося.

За рулем автомобиля находился житель поселка, индивидуальный предприниматель, занимающийся разведением лошадей.

У него изъяли автомобиль, трактор МТЗ-82, охотничье ружье «Вепрь-308», которое ему не принадлежит. Мясо, шкуру, одежду и обувь забрали в качестве вещественных доказательств.

Агентство напоминает, что на минувшей неделе по подозрению в браконьерстве в Колосовском районе задержали двух бизнесменов из Москвы и Санкт-Петербурга.

29 октября Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина по подозрению в незаконной охоте. 19 ноября парламентарий признался, что застрелил лося. 25 ноября члена фракции КПРФ лишили депутатской неприкосновенности. Госдума также дала согласие на возбуждение против Рашкина уголовного дела.

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