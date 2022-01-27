Дело возбудили против руководства Нацгвардии Украины после стрельбы в Днепре
Дело о служебной халатности возбудили против руководства Нацгвардии Украины после стрельбы в Днепре. Об этом в четверг, 27 января, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований страны.
«Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство по служебной халатности руководства Национальной гвардии Украины, что привело к трагедии на территории Южного машиностроительного завода в Днепре», — говорится в сообщении.
Отмечается, что предварительная квалификация дела — «небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения».
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет.
Ранее в этот день в Днепре солдат срочной службы забрал автомат АК-47 из оружейной комнаты и расстрелял своих сослуживцев в караульном помещении. В результате стрельбы пять человек погибли, еще пятеро ранены. На тот момент там находились порядка 22 человек. Двум удалось убежать на улицу, они вызвали полицейских и медиков. Стрелявшего задержали.
Государственное бюро расследований (ГБР) страны возбудило уголовное дело по п. 1 и 4 ч. 2 ст. 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал правоохранителей выяснить все обстоятельства стрельбы в Днепре и выразил соболезнования близким погибших.