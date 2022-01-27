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«Мегафон» купил 50% бизнеса ключевого ИТ-партнера

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Компания «Мегафон» приобрела часть бизнеса одного из ключевых партнеров в разработке цифровых продуктов — фонда Quantum-A. Об этом 27 января сообщила пресс-служба мобильного оператора.

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Уточняется, что «Мегафон» и Quantum-А создали совместное предприятие «Квантера», куда будут переведены специалисты и часть активов фонда. «МегаЛабс» купил 50% в «Квантера», еще 50% принадлежат Quantum-А. Сделка была заключена в конце минувшего года.

По словам директора по стратегии и развитию бизнеса «Мегафона» Александра Соболева, разработка актуальных VAS-продуктов для частных и корпоративных клиентов является одним из ключевых фокусов компании.

«Покупка части бизнеса нашего давнего партнера позволит усилить компетенции «МегаЛабса» в разработке цифровых решений и более активно развивать собственный портфель дополнительных услуг, максимально ориентируясь на актуальные потребности клиентов и задачи бизнеса», — сказал он.

В новой компании «Мегафон» будет отвечать за стратегию и коммерческую составляющую продуктов, а «Квантера» станет основным разработчиком решений по заказу мобильного оператора.

29 декабря 2021 года стало известно, что «Мегафон», группа ВТБ и «Мегафон 1440» подписали соглашение о вхождении банка ВТБ в состав участников проекта создания низкоорбитальной спутниковой системы передачи данных.

Задача проекта — создание коммерчески успешного сервиса широкополосной передачи данных на высоких скоростях с минимальными задержками на базе низкоорбитальной спутниковой группировки. Эта система позволит обеспечить глобальное покрытие Земли с фокусом на массовых потребителях из всех реальных секторов экономики.

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