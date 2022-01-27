Эксперты МО Франции прибудут в Румынию для возможного развертывания миссии НАТО

Эксперты из минобороны Франции прибудут в четверг, 27 января, в Румынию для изучения параметров возможного развертывания там миссии в рамках НАТО. Об этом сообщила глава французского ведомства Флоранс Парли в ходе своего визита в Бухарест.

По ее словам, текущая ситуация с безопасностью вызывает беспокойство на восточном фланге Европы. Парли уточнила, что в данном случае речь идет о напряженной ситуации вокруг Украины.

Министр также добавила, что Франция по-прежнему готова взять на себя обязательства по развертыванию новых миссий в рамках НАТО, в частности, в Румынии, если альянс примет такое решение.

«Сегодня в Румынию прибывает группа экспертов из моего министерства для изучения параметров этого возможного развертывания», — заключила Парли.

Ранее в этот день член комитета по иностранным делам Европарламента Тьерри Мариани заявил, что информация о якобы российском «вторжении» на Украину не имеет под собой оснований. По его словам, слухи о «российском нападении» подогреваются и активно распространяются Соединенными Штатами, странами НАТО и самой Украиной.

В последние недели западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

26 января официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты полагают, что дипломатические возможности разрешения кризиса вокруг Украины для Запада и России еще не исчерпаны. Он подчеркнул, что нет оснований для того, чтобы считать конфликт или санкции в отношении Москвы из-за ситуации на Украине неминуемыми.