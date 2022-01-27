На рынке апартаментов Петербурга зафиксирован абсолютный рекорд

В 2021 году на рынке строящихся апартаментов в Санкт-Петербурге было продано 5,3 тыс. лотов, или 161 тыс. кв. м. Это абсолютный рекорд за весь период развития сегмента в городе, пишет 27 января газета «Деловой Петербург» («ДП») со ссылкой на данные консалтингового центра (КЦ) «Петербургская недвижимость».

По данным центра, еще в 2018–2019 годах на первичном рынке продавалось по 4,3–4,9 тыс. апартаментов в год. Рост объема спроса в 2021 году к 2020-му составил 13%.

Основополагающая доля (86%, или 556 тыс. кв. м) приходится на сервисные проекты.

«Подавляющее количество (83%) реализованных апартаментов — студии», — уточнила руководитель КЦ «Петербургская недвижимость» Ольга Трошева в беседе с изданием.

Опрошенные «ДП» участники рынка причину высокого спроса видят в желании покупателей сохранить сбережения в период нестабильной экономической ситуации, высокой инфляции и серьезных инфляционных рисков в будущем.

«Инвестиции в апартаменты будут только увеличиваться. Они приносят и пассивный доход, и средства за счет капитализации юнита», — отметила директор по развитию инвестиционно-строительного холдинга Л1 Надежда Калашникова.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Рынок апартаментов в Петербурге поставил абсолютный рекорд».