Уголовное дело в РФ возбудили против экс-дипломата США за контрабанду

Уголовное дело в России возбуждено в отношении бывшего американского дипломата Марка Фогеля, он обвиняется в контрабанде и хранении наркотиков в крупном размере. Об этом в четверг, 27 января, сообщает портал «МВД Медиа».

«Гражданин США [Марк Фогель] задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 229.1 и ч. 2 ст. 228 УК РФ. Химкинским городским судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Фогель прибыл вместе с супругой в Москву из Нью-Йорка. При прохождении «зеленого коридора» мужчину остановили, так как на него отреагировала служебная собака.

В багаже у Фогеля нашли марихуану и гашишное масло. Наркотики были спрятаны в упаковки от линз и в картриджах для электронных сигарет.

По месту жительства иностранца были проведены следственные действия. Как сообщила начальник пресс-службы УТ МВД России по ЦФО Елена Бабанова, жена Фогеля избавилась от улик в квартире. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как женщина выносит из дома сверток и выбрасывает в мусорный бак.

«Позже она забирает его, перекладывает в пакет и уносит за пределы жилого комплекса», — рассказала Бабанова.

По предварительным данным, Фогель в последнее время работал преподавателем в англо-американской школе. Предположительно, он мог использовать ранее имевшийся у него дипломатический статус «для организации канала поставки в Россию наркотических средств с целью последующего сбыта среди учащихся указанной школы».

27 октября 2021 года сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Оренбургской области пресекли попытку ввоза на территорию страны свыше 30 кг наркотических средств. Наркотики пытались провезти через пункт пропуска «Сагарчин». В микроавтобусе Mercedes были обнаружены контейнеры с запрещенными веществами.

Попытку контрабанды совершил иностранный гражданин, в настоящее время он задержан. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации».