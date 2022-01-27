В пресс-центре МИЦ «Известия» расскажут о защите персональных данных
28 января в 15:30 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, приуроченная к Международному дню защиты персональных данных.
Какие новые вызовы в области информационной безопасности сейчас существуют? Что делать, если аккаунт взломали? Какие схемы хищения данных появились в последнее время? Ожидаются ли какие-то изменения и дополнения в закон «О персональных данных»?
Участники:
- Владимир Бенгин, директор департамента обеспечения кибербезопасности Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;
- Ирина Рукавишникова, заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству (онлайн);
- Милош Вагнер, заместитель руководителя Роскомнадзора (онлайн);
- Сергей Плуготаренко, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (онлайн);
- Елена Спиридонова, исполнительный директор — руководитель аппарата Ассоциации юристов России;
- Урван Парфентьев, координатор центра безопасного интернета, ведущий аналитик РОЦИТ.
Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.
Обращаем ваше внимание, что представители СМИ будут допущены на пресс-конференцию при наличии QR-кода или отрицательного теста ПЦР на COVID-19, сделанного не более чем за 48 часов до мероприятия.
Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.
Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp. Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.
Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236.
Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации при предъявлении паспорта или пресс-карты.
Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.