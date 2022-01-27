В пресс-центре МИЦ «Известия» расскажут о защите персональных данных

28 января в 15:30 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, приуроченная к Международному дню защиты персональных данных.

Какие новые вызовы в области информационной безопасности сейчас существуют? Что делать, если аккаунт взломали? Какие схемы хищения данных появились в последнее время? Ожидаются ли какие-то изменения и дополнения в закон «О персональных данных»?

Участники:

Владимир Бенгин, директор департамента обеспечения кибербезопасности Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;

Ирина Рукавишникова, заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству (онлайн);

Милош Вагнер, заместитель руководителя Роскомнадзора (онлайн);

Сергей Плуготаренко, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (онлайн);

Елена Спиридонова, исполнительный директор — руководитель аппарата Ассоциации юристов России;

Урван Парфентьев, координатор центра безопасного интернета, ведущий аналитик РОЦИТ.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.

Обращаем ваше внимание, что представители СМИ будут допущены на пресс-конференцию при наличии QR-кода или отрицательного теста ПЦР на COVID-19, сделанного не более чем за 48 часов до мероприятия.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.

Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp. Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации при предъявлении паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.