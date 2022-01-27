Политолог объяснил решение об отмене пожизненного председательства Назарбаева в СБ

В Казахстане идет постепенное стирание наследия первого президента Нурсултана Назарбаева и его отстранение от власти. Такое мнение в четверг, 27 января, в беседе с «Известиями» выразил старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

«Идет постепенное стирание наследия Назарбаева и отстранение его от власти. Такие решения парламента (отмена пожизненного председательства в Совбезе. — «Известия») просто легитимизируют решения, которые были приняты ранее. С одной стороны, мы видим, что фактически все родственники Назарбаева или те, кто был с ним напрямую связан, своих должностей лишились. Лишь один член семьи Назарбаева находится во власти — это [его дочь] Дарига Назарбаева, депутат парламента. И то она пока в отпуске и непонятно, сложит она полномочия после выхода из отпуска или нет. Но прямое присутствие семьи фактически закрыто», — указал он.

При этом дальнейших шагов по ослаблению влияния Елбасы (с казахского — «лидер нации») и его ближнего круга на политику Казахстана ждать не стоит, указал эксперт. Притчин отметил, что в последние два-три года шло постепенное размежевание — кто-то ориентировался на нынешнего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, а кто-то продолжал работать на Назарбаева.

«Но в целом система политического руководства по большей части сформирована Назарбаевым. Поэтому здесь люстрация маловероятна, потому что здесь некому будет тогда работать», — заключил эксперт.

Ранее в этот день верхняя палата парламента Казахстана приняла поправки в законодательство страны, отменяющие пожизненное председательство Назарбаева в Совбезе и Ассамблее народа Казахстана.

Также стало известно, что 28 января на внеочередном съезде делегатов правящей партии Казахстана «Нур Отан» будут рассмотрены вопросы о назначении председателя политсилы и о внесении изменений и дополнений в устав. Предполагается, что партию возглавит нынешний президент республики Токаев. Сейчас председателем является экс-глава страны.

Нурсултан Назарбаев возглавлял Казахстан почти 30 лет. Он добровольно сложил полномочия президента 20 марта 2019 года, но сохранил тогда за собой посты главы Совбеза, лидера партии власти «Нур Отан» и главы Ассамблеи народа Казахстана (АНК). В апреле 2021 года Назарбаев заявил о своем решении покинуть пост председателя АНК и передать эти полномочия действующему лидеру республики Касым-Жомарту Токаеву. Полномочия председателя Совета безопасности Назарбаев передал президенту 5 января — в период массовых беспорядков в стране.