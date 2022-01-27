За 2021 год компания Tesla заработала рекордные $5,5 млрд

Компания Tesla сообщила о рекордной прибыли. За прошлый год производителю электрокаров удалось заработать $5,5 млрд, передает телеканал «Известия». Компания Илона Маска добилась роста поставок автомобилей на 87%. Однако, по словам представителя Tesla, есть определенные проблемы с цепочками поставок. Из-за этого заводы уже несколько кварталов работают не на полную мощность.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.