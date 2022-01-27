В Туапсе фельдшеру скорой пришлось идти к пациентке через сугробы

В Туапсе фельдшеру скорой пришлось идти к пациентке через сугробы

2022-01-27 11:45:32

2022-01-27 11:45:32

2022-01-27 11:45:32

2022-01-27 11:45:32

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