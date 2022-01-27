В Туапсе фельдшеру скорой пришлось идти к пациентке через сугробы
Фельдшер прошла по сугробам, чтобы спасти пациентку. 20 января пенсионерка с одышкой вызвала бригаду скорой помощи. Медики отправились по адресу, но машина застряла по дороге, сообщает телеканал «Известия». Погодные условия были плохими, шел сильный снег, и образовался гололед на дорогах. Фельдшер и водитель решили пойти пешком с оборудованием. Медики обнаружили пациентку в критическом состоянии. После оказанной помощи женщина почувствовала себя лучше и отказалась от госпитализации.
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