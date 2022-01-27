Эксперты составили рейтинг подорожания автомобилей в России

Компания «Газпромбанк Автолизинг» провела исследование и опубликовала рейтинг увеличения цены новых легковых автомобилей в России.

Как говорится в пресс-релизе, поступившем 27 января в редакцию «Известий», новые Mercedes-Benz S-класса, Hyundai Elantra и Porsche Cayenne за год прибавили в цене больше остальных легковых автомобилей. К декабрю 2021 года их реальная стоимость по договорам купли-продажи с учетом установленного дополнительного оборудования выросла на 117%, 82% и 74% соответственно. В лизинговой компании отмечают, что среднее удорожание нового легкового транспорта за год составило 31%.

Кроме того, в топ-10 рейтинга изменения стоимости легковых автомобилей в России по итогам 2021 года вошли Volkswagen Caravelle (+67%), BMW 6-й серии (+54%), Kia Rio X-line (+51%), Audi Q3 (+50%), Kia Soul (+50%), Toyota C-HR (+49%) и Hyundai Tucson (+49%).

24 декабря сообщалось, что специалисты аналитического агентства «Автостат» провели исследование и выяснили, какой автомобиль в России является абсолютным лидером по стоимости владения.

Так, на первом месте по стоимости содержания находится Lada Xray. Один километр пробега этого высокого хетчбэка обходится в 7,5 рубля.