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Комитет ГД по промышленности и торговле расскажет о планах в МИЦ «Известия»

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28 января в 11:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция председателя комитета Государственной думы по промышленности и торговле Владимира Гутенева. На мероприятии речь пойдет о законодательных инициативах, планах и приоритетных направлениях работы комитета в рамках весенней сессии.

Какие новые законопроекты планируется внести в ГД? Какие изменения будут внесены в закон «О защите прав потребителей»? Какие сферы российской промышленности сильнее всего пострадали от пандемии и что необходимо предпринять для их восстановления? Как будет регулироваться деятельность розничных рынков? С какими странами планируется развитие долгосрочного торгового сотрудничества?

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.

Обращаем ваше внимание, что представители СМИ будут допущены на пресс-конференцию при наличии QR-кода или отрицательного теста ПЦР на COVID-19, сделанного не более чем за 48 часов до мероприятия.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.

Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации при предъявлении паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.

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