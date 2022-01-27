В «Векторе» усомнились в вероятности распространения нового типа вируса из ЮАР

Речи о новом коронавирусе, способном активно распространяться среди людей, не идет. Об этом в четверг, 27 января, заявили специалисты научного центра «Вектор», комментируя сообщения про новый вирус у летучи мышей NeoCoV в ЮАР.

«Специалисты научного центра «Вектор» знают о данных, полученных китайскими специалистами в отношении коронавируса NeoCov. В настоящий момент речь не идет о появлении нового коронавируса, готового активно распространяться в человеческой популяции», — сказали в «Векторе» журналистам.

Специалисты отметили, что обозначенные китайскими учеными риски носят потенциальный характер и требуют дальнейшего изучения.

Днем ранее китайские ученые предупредили о риске перехода от животных к человеку коронавируса NeoCoV, который ранее был обнаружен на территории Южно-Африканской Республики.

По словам исследователей, для взаимодействия с организмом человека вирусу необходима определенная мутация, пока он угрожает только летучим мышам. Однако специалисты подчеркнули, что природа NeoCoV во многом остается загадочной и распространение данной группы вирусов необходимо тщательно отслеживать.

7 января ученые из Китайской академии наук заявили, что штамм коронавируса «Омикрон» мог произойти не от человека, как предполагалось раньше, а от мышей. Ученые полагают, что изначально грызуны заразились COVID-19 от людей. После этого, предположительно, в течение года в организме мышей вирус начал мутировать. Это привело к «рождению» нового штамма «Омикрон», которым уже заразились люди.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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