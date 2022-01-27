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CBS: США решили пока не вводить санкции против президента России Владимира Путина

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На данный момент Белый дом решил не вводить санкции против президента РФ Владимира Путина, поскольку это создало бы «технические трудности». Об этом 27 января со ссылкой на источники сообщил американский телеканал CBS.

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«США могут ввести санкции против Путина, но на данный момент Белый дом решил не делать этого. Согласно источникам, с которыми я общаюсь, если ты это сделаешь, это создаст некоторые технические трудности», — сказала корреспондент телеканала.

Она пояснила, что в случае ввода санкций против лица, с которым Вашингтон проводит переговоры, ему будет трудно путешествовать и координировать действия с партнерами, передает «Газета.Ru».

25 января президент США Джо Байден заявил, что не исключает введения личных санкций в отношении Путина в случае вторжения России на Украину.

На следующий день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга прокомментировала слова американского лидера, отметив, что Вашингтон не отказывается ни от каких опций при рассмотрении возможных санкций в отношении России.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что призывы США к введению санкций против российского лидера политически деструктивны, но не болезненны. Официальный представитель Кремля также обратил внимание на то, что санкции не болезненны для любого представителя высшего руководства РФ.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. РФ неоднократно опровергала подобную информацию. Так, замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

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