В ГД оценили передачу США ответов по гарантиям безопасности

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в четверг, 27 января, в беседе с «Известиями» оценил передачу США российской стороне ответа по гарантиям безопасности.

Парламентарий выразил уверенность, что это не является конечной точкой в обсуждениях гарантий безопасности, однако отметил, что нельзя затягивать переговоры в рутину, так как для принятия окончательных решений очень мало времени и Россия будет действовать решительно.

«Ситуация очень тяжелая. Соединенные Штаты продолжают подталкивать Украину к конфликту, и при этом им кажется, что вот ту опасную черту, которую они наверняка они тоже не хотят переходить, они сумеют отследить. Ну мы видели, какие ошибки [совершили] Соединенные Штаты Америки за последние годы и на Ближнем Востоке, и в Афганистане, поэтому позиция Соединенных Штатов очень опасная», — объяснил депутат.

Чепа допустил, что в своих ответах американцы старались максимально сохранить лицо и попытки гегемонии по всему миру, а также попытались неким образом успокоить своих сателлитов и отразить свою позицию по поддержке Украины и отсутствия стимулирования ее к выполнению Минских соглашений.

Ранее в этот день профессор международных отношений Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле Клаус Ларрес заявил, что из-за ответа США по гарантиям безопасности вряд ли возникнет еще большая напряженность в отношениях с РФ. По его словам, в ответе, скорее всего, нет ничего неожиданного и нынешняя ситуация с противостоянием сохранится до поры до времени.

О передаче РФ письменного ответа на предложения по гарантиям безопасности накануне сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, альянс предложил восстановить дипломатические миссии сторон и линию связи.

Вместе с этим посол США Джон Салливан передал Москве письменный ответ Вашингтона. Американский госсекретарь Энтони Блинкен уточнил, что в переданных письменных ответах изложен «серьезный дипломатический путь вперед». Он подчеркнул, что власти Штатов готовы к сотрудничеству и коммуникации с РФ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил о готовности удовлетворить просьбу Вашингтона не публиковать ответ, если таковая последует. При этом он отметил, что Москва донесет до российской общественности суть ответа американской стороны.

МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности 17 декабря 2021 года. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

В январе 2022 года в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия–НАТО в Брюсселе, после чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.