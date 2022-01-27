На Украине задержали расстрелявшего сослуживцев солдата

Солдат, расстрелявший сослуживцев в Днепре на Украине, задержан. Об этом сообщил в четверг, 27 января, министр внутренних дел страны Денис Монастырский на своей странице в Facebook.

«Артем Рябчук был задержан сотрудниками полиции в городе Днепропетровской области. Он будет нести строжайшую ответственность, предусмотренную законом.<...> Также будут изучаться обстоятельства прохождения Артемом Рябчуком военно-медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию», — отметил глава ведомства.

По результатам проверки МВД примет ряд решений, в том числе кадровых, заявил министр.

Ранее в этот день в Днепре солдат срочной службы Артем Рябчук забрал автомат АК-47 из оружейной комнаты и расстрелял своих сослуживцев в караульном помещении. На тот момент там находилось порядка 22 человек. Двоим удалось убежать на улицу, они вызвали полицейских и медиков. Инцидент произошел на территории Южного машиностроительного завода.

По данным местных СМИ, 21-летнего нападавшего видели на улицах города после того, как он покинул территорию завода.

На место преступления выехало руководство главного управления национальной полиции Днепропетровской области, следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты и все профильные службы.

В тот же день по данному факту Государственное бюро расследований (ГБР) страны возбудило уголовное дело по пунктам 1 и 4 ч. 2 ст. 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины.

В результате стрельбы погибли пять человек, включая женщину, не состоявшую на военной службе. Еще пять человек получили ранения разной степени тяжести.

Устанавливаются причины произошедшего.