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Мишустин утвердил состав оперативной рабочей группы по COVID-19
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Мишустин утвердил состав оперативной рабочей группы по COVID-19

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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав и регламент работы оперативной рабочей группы по коронавирусу. Об этом 27 января сообщили в пресс-службе правительства.

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«Оперативная группа, созданная для взаимодействия федеральных органов власти и регионов на фоне распространения нового штамма коронавируса, начинает свою работу. Ее состав утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Куратором новой структуры назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем — замглавы аппарата правительства Ольга Кривонос. Всего в рабочей группе 42 человека.

«На основе данных федеральных министерств и ведомств, а также с учетом мер, вводимых руководством субъектов, рабочая группа будет в режиме реального времени проводить оценку ситуации с коронавирусом в масштабах страны. Это позволит оперативно принимать необходимые решения для дальнейшей борьбы с распространением COVID-19, поддержки системы здравоохранения и помощи гражданам», — сказано в материале.

Ранее, 25 января, глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в России подтверждено 5889 случаев заболевания «Омикрон»-штаммом COVID-19 в 68 регионах страны. По ее словам, почти 70% российских пациентов, заболевших новым штаммом COVID-19 «Омикрон», не были вакцинированы. Это говорит о том, что прививка защищает и от нового варианта коронавируса.

В тот же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России остается крайне напряженной. По его словам, в регионах наблюдается рост заболеваемости, что вызвано в первую очередь распространением нового штамма коронавируса «Омикрон».

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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