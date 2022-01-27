Уголовное дело возбудили после расстрела срочником сослуживцев на Украине

Уголовное дело возбудили после расстрела солдатом-срочником сослуживцев в Днепре. Об этом в четверг, 27 января, сообщает пресс-служба государственного бюро расследований Украины.

«По данному факту начато уголовное производство. Причины и мотивы лица, совершившего преступление, устанавливаются. Расследование продолжается. Государственное бюро расследований также подробно изучает порядок организации службы и охраны стратегического объекта ответственными должностными лицами», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.

Как отметили в госбюро, у расстрелявшего сослуживцев солдата при себе были оружие и патроны. Жителей Днепра призывали быть внимательными и сообщать о любых подозрительных лицах в правоохранительные органы.

Ранее в этот день в Днепре солдат срочной службы забрал автомат АК-47 из оружейной комнаты и расстрелял своих сослуживцев в караульном помещении. На тот момент там находились порядка 22 человек. В результате стрельбы пять человек погибли, еще пятеро ранены. Двум удалось убежать на улицу, они вызвали полицейских и медиков. Инцидент произошел на территории Южного машиностроительного завода.

По последним данным, стрелявшего задержали.Об этом сообщил депутат Верховной рады Максим Бужанский в Telegram.