На Украине впервые выявили более 30 тыс. случаев COVID-19 за сутки

На Украине за прошедшие сутки выявлено свыше 30 тыс. случаев COVID-19, что стало антирекордом за пандемию. Об этом 27 января сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

«За минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 32 393 украинцев. В больницы попали 3016 человек. 154 случая коронавируса оказались летальными. 5237 человек выздоровели», — говорится в сообщении.

Ранее, 30 декабря 2021 года, руководитель львовского Института биологии клеток Национальной академии наук, академик Андрей Сибирный заявил, что отсутствие интереса украинских властей к разработке собственной вакцины от коронавирусной инфекции вынудило ученых прервать работу над ней.

По словам академика, свою роль сыграла и проблема финансирования: один из этапов исследования необходимо было провести в Польше, поскольку украинские лаборатории не обладают необходимыми ресурсами.

До этого, 18 декабря, на Украине зарегистрировали первый случая заболевания «Омикрон»-штаммом коронавируса.