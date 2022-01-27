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В России увеличилось количество автодилеров

В РФ насчитывается 3,2 тыс. автодилеров в январе 2022 года
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В России к середине января 2022 года числится 3220 официальных дилерских центров по продаже и обслуживанию легковых автомобилей. Если сравнивать этот показатель с тем, что был год назад, то количество автодилеров увеличилось на 10. Об этом 27 января сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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Отмечается, что в 2021 году было расторгнуто 299 дилерских контрактов, а новых заключено 309. При этом у некоторых марок стало больше дилерских центров. В первую очередь это относится к китайской марке Chery (+29), Chevrolet-UzAuto (+20) и Haval (+16).

Из «потерь» можно выделить ушедшую с российского рынка марку Datsun — все 39 дилеров, которые еще значились на начало прошлого года, теперь являются сервисными партнерами. Такая же ситуация наблюдается у китайских Foton (–32) и Zotye (–22).

20 января стало известно, что средняя цена подержанного легкового автомобиля в январе 2022 года составила 1 млн 49 тыс. рублей.

По данным аналитиков агентства «Автостат», рост цен на вторичном рынке подстегивается за счет инфляции, а также нехватки новых машин у дилеров. На фоне этого россияне активнее мониторят рынок автомобилей с пробегом.

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