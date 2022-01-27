В ЮАР обнаружен новый опасный для людей коронавирус

Китайские исследователи предупредили, что коронавирус NeoCoV, который был выявлен в Южно-Африканской Республике (ЮАР), может представлять опасность для человека. Об этом ученые сообщили в публикации, размещенной 26 января на портале bioRxiv.

Способ проникать в клетки у коронавируса NeoCoV схож с SARS-CoV-2, распространение которого началось в китайском городе Ухань, отмечается в статье. По аналогии с SARS-CoV-2 новый вид вируса был обнаружен у летучих мышей.

Как отмечает «Газета.Ru», у NeoCoV существует скрытая способность мутировать.

«Появление всего одной мутации в ключевой части его оболочки позволяет этому вирусу активно проникать и в клетки человека», — заявили исследователи.

Однако существующий вариант NeoCoV несет риск исключительно для летучих мышей, сообщается в статье.

«Случаи распространения этой группы вирусов следует тщательно отслеживать, учитывая их потенциал появления у людей», — отметили ученые.

Выводы специалистов предстоит проверить их коллегам. Научное сообщество даст свою оценку теории, которая была разработана китайскими специалистами.

18 января ученые Медицинского университета японской префектуры Киото заявили, что штамм коронавируса «Омикрон» сохраняется на коже человека и пластиковых поверхностях дольше, чем варианты вируса «Альфа», «Бета» и «Дельта». В связи с этим исследователи советуют следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые направлены на соблюдение гигиены. В частности, надо чаще применять дезинфицирующие средства.

Ранее, 7 января, китайские исследователи сообщили, что штамм коронавируса «Омикрон» мог произойти не от человека, как предполагалось раньше, а от мышей. Ученые полагают, что изначально грызуны заразились COVID-19 от людей. После этого, предположительно в течение года, в организме мышей вирус начал мутировать. Это привело к «рождению» нового штамма «Омикрон», которым уже заразились люди.

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