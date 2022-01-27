В Приамурье началась вакцинация от COVID-19 детей и подростков

В Амурской области начали вакцинировать от COVID-19 детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом в четверг, 27 января, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«720 комплектов вакцины «Гам-Ковид-Вак-М» поступили в область и уже перераспределены в детские поликлиники. Комбинированная векторная вакцина предназначена для вакцинации детей в возрасте от 12 до 17 лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в каждом конкретном случае решение о вакцинации несовершеннолетнего будет приниматься лечащим врачом при наличии письменного согласия родителей.

Записаться на вакцинацию можно, обратившись лично или позвонив в регистратуру детской поликлиники, к которой прикреплен несовершеннолетний.

В Москве в ближайшее время тоже откроется запись на вакцинацию детей от коронавируса. 26 января заммэра российской столицы Анастасия Ракова заявила, что вакцина для подростков с 12 до 17 лет уже зарегистрирована, первая партия поступила в Москву.

23 января в Санкт-Петербург поступила первая партия вакцины от коронавируса для подростков.

Другие регионы также готовятся к началу вакцинацию подростков. Как рассказали «Известиям» в администрациях субъектов, Калужская область готовится привить 28 тыс. подростков, проживающих в субъекте, в Красноярском крае из 190 тыс. подростков в ближайшее время планируют вакцинировать 22 тыс., в Костромской области — 4 тыс. из 41 тыс.

20 декабря Минздрав внес добровольную вакцинацию подростков от COVID-19 в календарь прививок. В документе подчеркивается, что вакцинация детей от 12 до 17 лет проводится добровольно при наличии письменного заявления одного из родителей.

24 ноября 2021 года в России была зарегистрирована вакцина «Спутник M» («Гам-Ковид-Вак М»). Иммунизация достигается путем ввода двух ее компонентов с интервалом 21 день. Как отмечалось, клеточный иммунитет после вакцинации «Спутником M» для подростков сформировался у 93,2% добровольцев.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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