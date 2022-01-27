Съезд правящей партии Казахстана рассмотрит вопрос об избрании председателя

Делегаты внеочередного съезда правящей партии Казахстана «Нур Отан» 28 января рассмотрят вопросы об избрании председателя и внесении изменений и дополнений в устав. Об этом 27 января сообщил первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек.

«Постановлением политического совета «Нур Отан» утверждена повестка XXI внеочередного съезда: об избрании председателя партии; о внесении изменений и дополнений в устав; о внесении изменений в состав политического совета», — написал он в Twitter.

Ожидается, что партию возглавит действующий президент республики Касым-Жомарт Токаев. В настоящее время председателем является экс-глава страны Нурсултан Назарбаев.

18 января Назарбаев заявил о скорой передаче полномочий руководителя партии Токаеву. Он подчеркнул, что «никакого конфликта или противостояния в элите нет».

Партия «Нур Отан» была основана по инициативе Назарбаева в 1999 году, с тех пор он возглавлял ее.

27 января верхняя палата парламента Казахстана приняла поправки в законодательство страны, отменяющие пожизненное председательство Назарбаева в Совбезе и Ассамблее народа Казахстана.

Кроме того, в парламенте обсуждаются изменения и дополнения в конституционные законы, дающие Назарбаеву право входить в состав Конституционного совета республики, а также выступать в правительстве и парламенте.

Нурсултан Назарбаев возглавлял Казахстан почти 30 лет. Он добровольно сложил полномочия президента 20 марта 2019 года, но сохранил тогда за собой посты главы Совбеза, лидера партии власти «Нур Отан» и главы Ассамблеи народа Казахстана (АНК). В апреле 2021 года Назарбаев заявил о своем решении покинуть пост председателя АНК и передать эти полномочия действующему лидеру республики Касым-Жомарту Токаеву. Полномочия председателя Совета безопасности Назарбаев передал президенту 5 января — в период массовых беспорядков в стране.