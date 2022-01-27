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Ребенок погиб при пожаре в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге при пожаре погиб ребенок в ночь на 27 января. Об этом в четверг сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в Выборгском районе в 00:35. Горели двухэтажный каркасно-щитовой дом размером 12х12 м и пристройка размером 8х8 м.

На место прибыли экстренные службы, после ликвидации огня было найдено тело несовершеннолетнего. В тушении участвовало шесть единиц техники и 27 человек личного состава от МЧС.

25 января в Ивнянском районе Белгородской области в результате пожара в частном доме погибла пожилая женщина. Общая площадь возгорания составила 20 кв. м.

По предварительным данным, причиной произошедшего стала аварийная работа электросети. Обстоятельства устанавливаются.

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